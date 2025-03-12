شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر لـ"حبر سري": عمرو دياب وراغب علامة "ولادي" وسميرة سعيد عشرة عمر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المنتج الكبير محسن جابر، أن كل المطربين بمثابة أبناء له ولا يستطيع تفضيل مطرب على آخر من بين النجوم الذين عمل معهم، مشددًا على أنه كان له بصمة في نجاح كل نجم ومطرب، وجميعهم يمثلون جزءًا من مسيرته الفنية الناجحة.

وأوضح محسن جابر، خلال لقائه ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناتي سي بي سي و"القاهرة والناس"، أن كل فنان تعاون معه ترك بصمة في حياته، مؤكدًا أن علاقته بهم ما زالت قوية حتى اليوم، ووصفها بأنها علاقة "أسرية"، مشيرا إلى أنه تعاون مع كبار النجوم، من بينهم عمرو دياب، الذي لا تزال بعض أغانيه غير الرسمية تحقق نجاحًا كبيرًا.

وتابع: "راغب علامة ومصطفى قمر وهشام عباس ولطيفة وسميرة سعيد قدم معهم العديد من النجاحات"، لافتا إلى أنه نجح مع الفنانة لطيفة في عمل واحد "حبيبي ما تروحش بعيد" ساهمت في حصولها على جائزة الميوزك أوورد، واصفًا الفنانة سميرة سعيد بأنها "عشرة عمر في النجاحات".