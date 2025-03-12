شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ 12 من مسلسل إخواتى.. ناهد وشقيقاتها يرتبن زواج فرحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل إخواتي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، فلاش باك لكل الأحلام التي قامت بحلمها "جيهان الشماشرجي – نجلاء" حيث إن شقيقاتها "سها وأحلام وناهد" هما من يقوما بتنفيذ أحلامها لعدم الشك في مقتل زوجها "أحمد حاتم – ربيع" الذي قاما بقتله وترتيب مشهد قتله وفقاً لحلمها.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



مسلسل إخواتي حلقة 12



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