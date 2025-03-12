شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد الحلقة 13.. صدمة ليلى ومولى وفوزية من خبر عودة "بدرة" للرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد 3، حالة من الصدمة أصابت ليلى "دينا الشربيني" ومولي "مريم الخشت" وفوزية "ميمي جمال" بعد معرفتهن بعودة بدرة للرقص مرة أخرى، دون أن تُعلم أحد، وخاصة فوزية التي تقيم معها في نفس المنزل.

وعلموا بالأمر بعدما أجرت ليلى اتصالا بفهمي "أحمد بهاء" الذي تقدم لخطبة بدرة، وطلبوا منه "كامبين" إعلانات، فأوضح لهم أن بدرة ستعود للرقص بعد شهر من الآن.

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل كامل العدد 3، مواجهة بين أحمد مختار "شريف سلامة" وابنته فريدة "لينا صوفيا بن حمان"، بعد أن عادت إلى المنزل فى وقت متأخر، بعد أن قضت اليوم فى عيد ميلاد على "يوسف عمر".

وأثناء مشاجرته معها، سقط من حقيبتها أقراص مخدرة، حيث عنفها بشدة، وتدخلت والدتها ليلى "دينا الشربيني" للفض بينهما.

وخلال الحلقة، قرر "مختار" منع ابنته فريدة "لينا صوفيا بن حمّان" من الخروج من غرفتها، بعدما عادت بشكل متأخر من عيد ميلاد علي زميلها بالجامعة، ووجد في حقيبتها مخدرات.

وأصيب أبناء "مختار" بحالة من الهلع، بعدما سمعوا تعنيف والدهم لفريدة، حيث وصل الأمر لضربها.

واعترفت فريدة لوالدها مختار بحقيقة "كيس المخدرات" الذي وجده في حقيبتها بعد عودتها إلى المنزل في وقت متأخر، موضحة له أنه يعود إلى صديقها علي "يوسف عمر"، وطلب منها وضعه في حقيبتها.

وشهدت الحلقة كشف فريدة لوالدها بأن سيف "يوسف جبريال" حضر عيد الميلاد، وقرر اصطحابها بالقوة، بعد أن أكد لها أن المكان لا يناسبها ووجودها فيه لا يصح.

وطلب مختار من ابنته فريدة عينة بول، للتأكد من عدما تناولها للأقراص المخدرة، بعدما وجد في حقيبتها مخدرات.

وأصيب "مختار" بحالة من الصدمة والحزن في آن واحد، حيث طلب منها الإسراع في أخذ العينة، للتأكد من عدم وجود مخدر بجسدها.

وسادت حالة من الحزن الشديد على كل أفراد العائلة، وحاولت ليلى "دينا الشربيني" تهدئة فريدة، بعدما أصابتها نوبة من البكاء بعد ما حدث.

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