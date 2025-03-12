فن ومشاهير

مسلسل قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc

0 نشر
0 تبليغ

  • مسلسل قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc 1/5
  • مسلسل قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc 2/5
  • مسلسل قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc 3/5
  • مسلسل قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc 4/5
  • مسلسل قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 12 مارس 2025 07:50 م

أعلنت قناتي on و cbc عن موعد عرض مسلسل قهوة المحطة بداية من ١٥ رمضان، حيث بدأ عرض البرومو الجديد الخاص بالعمل الذي قام بتأليفه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وقام بإخراجه إسلام خيري ويقوم ببطولته الجماعية النجوم، أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد وأحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان وغيرهم، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.

ويذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on و cbc .

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025 

 قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم ١٥ رمضان على on و cbc (1)

قهوة المحطة 

 

قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم ١٥ رمضان على on و cbc (2)
قهوة المحطة 

 

قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم ١٥ رمضان على on و cbc (3)
عرض أولى حلقات قهوة المحطة يوم ١٥ رمضان على on و cbc

 

 

قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم ١٥ رمضان على on و cbc (4)
قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم ١٥ رمضان على on و cbc

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements