شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قهوة المحطة يبدأ عرض أولى حلقاته يوم 15 رمضان على on و cbc والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناتي on و cbc عن موعد عرض مسلسل قهوة المحطة بداية من ١٥ رمضان، حيث بدأ عرض البرومو الجديد الخاص بالعمل الذي قام بتأليفه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وقام بإخراجه إسلام خيري ويقوم ببطولته الجماعية النجوم، أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد وأحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان وغيرهم، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.

ويذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on و cbc .

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قهوة المحطة



قهوة المحطة



عرض أولى حلقات قهوة المحطة يوم ١٥ رمضان على on و cbc قهوة المحطة يوم ١٥ رمضان على on و cbc