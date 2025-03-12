شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية عشر من مسلسل إخواتي.. حقيقة موت ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل إخواتي، بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC، العودة بالوراء للأحداث للوصول لسبب موت "أحمد حاتم – ربيع"، حيث ذهب كل من "سها – نيللي كريم" و"أحلام – روبي" وناهد – نيللي كريم"، لمقابلته لتلقينه درسا قاسيا لعدم التعرض بالضرب لشقيقتهن "نجلاء – جيهان الشماشرجي".

وسرعان ما شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل إخواتي، مشهد كواليس موت "أحمد حاتم – ربيع" حيث وصل كل من اشقاء نجلاء لموقع لقاءه وسرعان ما لقنوه درس بالضرب ليقع جثة هامدة لتبدأ احداث الحلقة الأولي.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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خناقة ربيع وسها وناهد واحلام



ربيع واشقاء نجلاء



ربيع وسها



سها واحلام وناهد يقتلن ربيع