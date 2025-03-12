شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12.. رقية تأخذ مكان ليل فى الفيلا والان مع تفاصيل الخبر

ترضخ إجلال (أنوشكا) لطلب رقية العسكري (نيكول سابا) بإبعاد ليل (ياسمين عبد العزيز) عن الفيلا، ووضعها في الاستراحة هي وبناتها وذلك خلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل وتقابل حبيب، في الوقت الذى تأتي لـ ليل مكالمة هاتفية بوجود عمل جديد، عبارة عن تجديد ديكور فيلا، أصحابها سيحضرون من الخارج للعيش فيها، وتبلغ كريم فهمى بالأمر من أجل توفير عمالة لها.

تفاجأ ليل بوجود رقية في الفيلا، وعندما تسألها عن سبب تواجدها، فتبلغها أن هذا منزلها، وتؤكد لها أنها لن ترد لها الصفعة مثلما قامت هي، ولكن ستحصل على حقها منها أكثر من مرة، وأول مرة ستكون الفيلا وتطردها، لتدخل إجلال لتهدئة ليل، وتخبرها أن عبد العزيز (صلاح عبد الله) يريد ابنه يعيش بجانبه بدلاً من اقامته في منزل زوجته، وتبلغها بأنها ستعيش مع بناتها في استراحة الفيلا وأن يوسف (خالد سليم) على علم بذلك.

وخلال الحلقة 12 من مسلسل وتقابل حبيب جددت تتحدث رقية مع إجلال وتجدد طلبها بطرد ليل من الفيلا، وتعيش هي مكانها، وتندهش إجلال من طلب رقية وتخبرها أن هذا الأمر صعب خاصة وأن الذي يعيش في الفيلا أحفادها، ولكن رقية تؤكد أن لها حق بعد صفعة ليل لها على وجهها أمامهم جميعا، وتقترح على اجلال نقل ليل استراحة الفيلا، وفى حالة الرفض ستطلب رقية الانفصال عن عائلة أبو العزم على جميع المستويات.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بلقاء فرح ورقية العسكرى في شركة أبو العزم، حيث تواجدت فرح من أجل مقابلة فارس وتذكيره بطلبها حول رغبتها في العمل بالشر;ة، وبمجرد رؤية رقية لفرح اشتاطت غضباً وأوقفتها وسألتها حول سبب تواجدها، وأنها لا تريد رؤيتها هنا مرة أخرى، ولكن فارس حضر وأنهى الأمر.