شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة 12.. شقيقات نجلاء يفسدن حلما راودها قبل تحقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، بمشهد جمع كل من "سها وناهد وأحلام" في منزل نجلاء لمحاولتهن إفساد حلم راودها سابقاً، حيث إن غالبية احداث المسلسل كانت عبارة عن أحلام راودتها سابقاً.

وسرعان ما انتقلت احداث الحلقة الـ 12 من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، للاحداث قبل ثلاثة أشهر، حيث زارتهن شقيقتهن "نجلاء – جيهان الشماشرجي" وهي متعرضه للعنف من قبل زوجها ربيع.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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إخواتي الحلقة 12