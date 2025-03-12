شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الموسيقيين: أشكر النقيب على إيجاد حلول لـ سعد الصغير لممارسة نشاطه الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة، عن سعادته الغامرة وفرحته بانتهاء أزمة سعد الصغير، وخروجه لجمهوره وأهله وأحبابه وفرقته الموسيقية، ومباركا له عودته لممارسة نشاطه الفني مرة أخرى.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى النقيب العام الفنان مصطفى كامل على جهوده الصادقة في محاولة إيجاد حل قانوني وإنساني يتيح للفنان سعد الصغير ممارسة نشاطه الفني، والخروج من أزمته دون أي ضرر مادي أو معنوي، وهو ما ألمح به عبد الله في تصريحه السابق باقتراحه إمكانية استخراج تصاريح للفنان سعد الصغير لحين ضبط الشكل القانوني للعضوية.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، أن هذه المبادرة تعكس الدور الحقيقي للنقابة في دعم أعضائها وحماية حقوقهم، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، كما أشاد بروح التعاون والحرص على مصالح الفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، والتي تُجسد رؤية النقابة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.