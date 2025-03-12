شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر لـ"حبر سرى": طارق نور أشاد بقدرتى على التكيف مع تطور صناعة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

قال المنتج محسن جابر، إن الإعلامي الكبير طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أشاد بقدرته على التكيف مع التغيرات التي شهدتها صناعة الموسيقى، مشيرًا إلى أنه كان المنتج الوحيد الذي نجح في تجاوز أزمة توقف شرائط الكاسيت، وذلك بفضل ابتكاره لخدمة "رينج تون"، والتي ساهمت في استمراريته في السوق.

وأوضح محسن جابر، خلال لقائه في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناتي "سي بي سي" و"القاهرة والناس"، أنه أطلق خدمات "رينج تون" للأغاني في المنطقة العربية، وكان السبّاق في توفير الأغاني للاستماع عبر الإنترنت، لافتا إلى أن طارق نور خلال احتفال خاص في مهرجان لتكريم أفضل الحملات الإعلانية، أكد أنه استطاع التأقلم مع التحولات الرقمية في وقت فشلت فيه العديد من شركات الإنتاج مواجهة التغيرات التكنولوجية.

وتابع محسن جابر: الاستمرارية هي مفتاح النجاح في العمل، مشددًا على أن البقاء في الساحة يتطلب الابتكار والتطوير المستمر لمواجهة المنافسة"، معبرًا عن فخره بقدرته على التواجد بقوة حتى اليوم في مجال الإنتاج الموسيقي.