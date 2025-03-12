لينا صوفي لـ الخليج 365: هذا المشهد أبكاني في كامل العدد++ وأجواء العائلة شجعتني للتواجد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 08:55 مساءً - قدمت الفنانة الشابة لينا صوفيا أداءً متنوعاً ومغايراً تماماً في مسلسل "كامل العدد++"، وذلك مقارنةً بما قدمته في أجزاء العمل السابقة، مما جعلها محط اهتمام وأنظار جمهور المسلسل، كاميرا "الخليج 365" أجرت مقابلة معها للتعرف عن السبب الذي دفعته "فريدة" وهي شخصيتها بالعمل لرفع حالة التمرد بحياتها.

الاختلاف

ولعل السبب الذي جعل الفنانة لينا صوفيا، متواجدة في كل موسم من مواسم مسلسل "كامل العدد" وصولاً لمشاركتها في الموسم الثالث والجديد "كامل العدد++" والذي يعرض حالياً في شهر رمضان، هو التطور الذي تلاحظه في شخصية "فريدة" التي تلعبها كل موسم بالعمل، هذا إلى جانب الإضافات التي تضعها كاتبات العمل والتي وصفتها بالمبهرة في كل جزء يقمن بكتابته، إضافة إلى عنصر أساسي ومهم وهو أجواء المسلسل التي يطغى عليها الجانب العائلي.. "أجواء العائلة إللي بيخلقها المسلسل كل سنة".

القلق

وأشارت إلى أن رغبتها في تحقيق النجاح وخروج كل مشهد بصورة رائعة يجلعها دائماً تشعر بالقلق، ولكن دائماً ما تجني حصاد مجهودها، من خلال ردود الفعل التي تتلقاها بعد عرض كل حلقة من المسلسل.

حالة تمرد

ومن بين الأشياء التي لفتت أنظار متابعي مسلسل "كامل العدد++" هو التغييرات الكبيرة التي جاءت بشخصية "فريدة" ولا سيما من خلال إعلانها لحالة التمرد، والدليل على ذلك هو ارتباطها بشخص صفاته سيئة أو كما يُقال عنه بــ اللغة الدارجة "باد بوي" ويدعي "سيف" الفنان يوسف عمر، وتخليها عن شخص ذات صفات رائعة هو "علي"، وعلقت "صوفيا" على هذا الأمر قائلة، حالة التمرد التي أعلنتها "فريدة" أمر طبيعي، لأن أي شخص أو أي بني آدم خلال مراحل التطور التي يمر بها ينجذب لأشياء خاطئة، وهذا ما حدث لفريدة عندما انجذبت لنموذج الولد الشقي الذي اعتاد على ارتكاب الأخطاء، مكملة: "كان عندها فضول تعرف كل حاجة هى كانت بنت صغيرة ولما كبرت كانت عايزة تقابل ناس جديدة".

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فريدة المفضلة

كما كشفت لينا صوفيا في لقائها مع "الخليج 365" عن "فريدة" المفضلة لها ما بين أجزاء المسلسل الثلاثة فوقع اختيارها هنا على "فريدة" بالجزء الثاني من العمل، وبررت ذلك بأن الحكمة التي كانت تتبعها تلك الفتاة هذا الجزء تحديداً قبل اتخاذ أي قرار أو فعل تقوم به، مضيفة: "حبيت فريدة في الجزء التاني، حاسيتها كانت بتفكر الأول فبل أي قرار بتاخده".

مشهد مؤثر

ومن بين مشاهد المسلسل والتي أدخلت لينا صوفيا في حالة تأثر شديدة هو مشهد في الحلقة الـ12 من المسلسل، والذي من خلاله تعرضت فيه للضرب من قبل والدها "أحمد" الفنان شريف سلامة، مشيرة إلى أنها ظلت تبكي لوقت طويل متأثرة بالحالة التي انتابتها في المشهد، مضيفة: "مشهد الحقة 12 اتأثرت بيه جداً، وفي البريك فضلت اعيط وماوقفتش عياط".

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مسلسل "كامل العدد++"

في الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، تشهد حياة (أحمد) و(ليلى) دينا الشربيني وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجدداً، لكن سرعان ما تنقلب رأساً على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.

ويشهد الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبدالوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد البنا.



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