الأمير ويليام يستعد لرحلة دولية له دون كيت.. إلى أين سيتجه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 08:55 مساءً - يستعد الأمير ويليام، أمير ويلز، لزيارة إستونيا، وهي ثاني زيارة يقوم بها أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى هناك خلال الأشهر الأخيرة، والزيارة الدولية الأولى له في عام 2025.

الأمير ويليام يزور إستونيا بعد أسبوع

أُعلن اليوم أن، البالغ من العمر 42 عاماً، سيبدأ زيارة فردية، إلى الدولة البلطيقية يومي 20 و21 مارس. ولن ترافقه زوجته، التي كشفت في يناير أنها ما زالت في مرحلة نقاهة من السرطان.

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ويبدو أن كيت ميدلتون لم تعد بشكل كامل بعد للمارسة مهامها الملكية، وذلك لتغيبها عن بعض الأحداث المهمة. ويُذكر أنه في نوفمبر العام الماضي، أعرب ويليام عن أمله في عودة كيت إلى رحلاتها الملكية في عام 2025. وقال الأمير: "نأمل أن تُكثّف كاثرين رحلاتها العام المقبل، لذا قد نخطط لمزيد من الرحلات".

وكان قد سافر الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، البالغ من العمر 61 عاماً، في يناير، إلى إستونيا في زيارة استمرت يومين للمشاركة في سلسلة من المهام. وقد زار شقيق الملك تشارلز الأصغر إستونيا بصفته عقيداً في الحرس الملكي، وذهب لرؤية القوات المنتشرة في إستونيا.

الأمير ويليام في زيارة لمستشفى رويال بيركشاير

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وذهبمنذ أيام إلى المستشفى التي وُلدت فيه زوجته، في يناير 1982، وهو أيضاً المكان الذي تُوفي فيه أول ضحية لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، في مارس 2020، وقد شهد هذا المشفى تحديات عدة لمواجهة الجائحة التي مرّت عليها 5 سنوات.

زار الأمير ويليام، 42 عاماً، مستشفى رويال بيركشاير في ريدينج بإنجلترا، صباح اليوم، وذلك لتقديم الشكر للطاقم الطبي بأكمله الذي يعمل على قدم وساق منذ سنوات وحتى الآن، وأيضاً لتكريم المؤسسة الخيرية الصحية التي تساعد الموظفين والمرضى، والتي أطلقت نداءً عاجلاً للتعامل مع عبء العمل الهائل والإمدادات الضرورية التي يحتاجها الموظفون والمتطوعون في الخطوط الأمامية.

وكانت قد جمعت مؤسسة NHS Charities Together، التي يرعاها ويليام، أكثر من 19 مليون دولار، في بداية تكفلها بالمستشفى، ووصلت الآن لـ200 مليون دولار لدعم المرضى وموظفي المستشفى والمتطوعين في الأزمة الصحية.

واستغل أمير ويلز وقته في المستشفى، وقام بجولة في المركز الصحي بالمستشفى وحديقته، وتابع الأنشطة التي تساعد الموظفين على تحسين صحتهم العقلية والنفسية.

وكان قد زار أمير وأميرة ويلز المستشفى آخر مرة في ديسمبر 2020 خلال رحلة بطول 1250 ميلاً حول المملكة المتحدة لزيارة مجتمعات مختلفة.

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