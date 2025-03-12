رامز جلال يستضيف لاعب الزمالك نبيل دونجا بالحلقة 12 من رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 08:55 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وجاء ضيف الحلقة لاعب كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر نبيل عماد دونجا، والذي تعرض لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.

دونجا يُهدد رامز جلال بالانتقام بعد تعرضه للمقلب

وبدأت الحلقة من خلال الفكرة الأساسية للبرنامج، حيث تم إيهام اللاعب نبيل عماد دونجا بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب بجوار فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.

وعقب ذلك قابل لاعب كرة القدم دونجا "الروبوت" والذي يرتدي ملابسه الفنان رامز جلال، وتعرض للمقلب حيث تم ربطه داخل ملعب صغير بالاستوديو ويقوم الـ"روبوت" بتوجيه الأسئلة له والتي من خلال إجابته يتم توجيهه ليشوط الكرة باتجاه المرمى.

وأكد لاعب كرة القدم المصري نبيل عماد دونجا خلال إجاباته على الأسئلة خلال تعرضه للمقلب بأنه لم يقم بارتكاب أي خطأ بحق جماهير النادي الأهلي أو أي جمهور آخر، كما أضاف أن سعره حالياً 50 مليون جنيه ويرى أن اللاعب أحمد سيد زيزو أحرف منه في كرة القدم، كما هدد الفنان رامز جلال بالانتقام منه عقب تعرضه للمقلب.

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رامز إيلون مصر يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدة

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.

وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.



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