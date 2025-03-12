نيقولا معوض لـ الخليج 365: هذا سر التعاطف مع ياسمين صبري

جاذبية الاسم

الانطباع الأول

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استشارة طبية

ردود الفعل

مشهد الصفعة

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فكرة التعاطف

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 08:55 مساءً - رغم تصرفاته القاسية وأفعاله النرجسية، استطاع أن ينال على كم كبير من الإشادات من خلال شخصية "أسامة" التي قدمها خلال أحداث مسلسل ""، إنه النجمالذي استحوذ على اهتمام كبير من متابعي وجمهور هذا العمل، كاميرا "الخليج 365" التقت به للتعرف على الطرق التي استعان بها لتقديم دوره بالمسلسل إلى جانب الحديث عن كواليس العمل.في بداية حديثه أوضح الفنان نيقولا معوض أن اسم المسلسل "الأميرة – ضل حيطة"، أحدث بداخله فضولاً حول هوية الأميرة، عقب ذلك اكتشف أن هذه كلمة دائماً ما يرددها ويوجهها "أسامة" الشخصية التي لعبها لـ شخصية "زينب" وهي زوجته خلال أحداث المسلسل وقامت بتجسيدها الفنانة ياسمين صبري.أما عن الانطباع الأول عن شخصية "أسامة"، قال نيقولا إنه عندما قام بقراءة الورق وقع في حب هذه الشخصية، لأنها استفزته كممثل، مما جعلته متحمساً بصورة كبيرة لمعرفة الأسباب التي دفعته للقيام بالأفعال التي يقوم بها وماذا سوف تفعل فيما بعد، ولكن في نفس الوقت كان لديه تخوف كبير لكونها صعبة للغاية لعدم وجود خط درامي ثابت للشخصية وكونها مليئة بالطبقات والتحولات الكثيرة، مكملاً: "ساعة يقوم بهجوم عنيف وساعة أخرى يتراجع كان به هذه اللعبة وده خوفني وحمسني في نفس الوقت" .وأشار في حديثه بأنه قبل تصوير مشاهده بالعمل، خاض رحلة بحث طويلة عنسواء من حيث القراءة عنها قبل وأثناء التصوير، وذلك حتى يتعرف على تصرفاتها الغريبة، إلى جانب أخذ آراء أصدقاء له ولاسيما من يعملون في مجال الطب النفسي، وهذا الأمر جعله يعرف بطريقة شاملة الأسباب الحقيقية وراء ما تفعله شخصية "أسامة".ومن بين الأشياء التي لفتت انتباه أنظار الجمهور نحو شخصية "أسامة" هي ملامح وجهه الثابتة "الريأكشنات" مع كل موقف صعب يواجهه، إذ أوضح "نيقولا" أن سبب ذلك هي مهنة المحاماة التي يمتهنها والتي نمت لديه قدرة التحكم على مشاعره وردود أفعاله وفي نفس الوقت هو شخص بطبيعة الحال نرجسي لا يقوم بفعل أي شيء من منطلق الصدفة لذلك نجد لديه خططاً منظمة لكل الخطوات التي يقوم بفعلها.وشدد في حديثه أنه عقب الصفعة القوية التي تلقاها من الفنانة وفاء عامر، تعمد بأن يكون ثابثاً في تصرفاته وقرر عدم إحداث أي رد فعل، كما توقع جمهور المسلسل، وذلك نابع من أمرين الأول هو كونه رجلاً محامياً ونرجسياً في نفس الوقت، جميعها أمور تجعله يفكر جيداً قبل أن يأخذ حقه، مضيفاً "بياخد منك ومش بينفعل على طول وفي الآخر يقرر ياخد حقه".كما عبر أيضاً عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أدائه لهذه الشخصية رغم قسوتها، لافتاً إلى أن هذا دليل على نجاحه في الدور والمسلسل بشكل عام.وجهت "الخليج 365" سؤالاً لـ: هل حدث وشعرت بتأنيب داخلي بسبب ما فعلته من تصرفات قاسية تجاه ياسمين صبري؟، فرد قائلاً: "ياسمين بتصعب عليا بكل تأكيد، لكن زينب لا تصعب على أسامة، وأنا بتفرج بسأل نفسي أنا ليه بعمل فيها كده، لأن ملامح وجهها البريئة والطفولية جميلة جداً فــ بتتأثر أكتر أنت كمشاهد وأنت بتشوفها مظلومة".ونوه "معوض"، بأن النجمةكانت دائماً ما تحمسه وتشجعه لعمل الأشياء التي تطلبها شخصيته بالعمل حتى لو كان بها قساوة شديدة تجاه "زينب" شخصيتها بالمسلسل معبراً: "عمرها ما اعترضت على حاجة".

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مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"

مسلسل "الأميرة - ظل حيطة" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، ويسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالوضع المادي فقط وعدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش أيضاً الثغرات القانونية التي ممكن أن يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، والعمل من سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»