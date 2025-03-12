كندة علوش تأخذ خطوة جديدة في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل إخواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 08:55 مساءً - تتفاجأ كندة علوش بخطوة زوجها فرحات الجدية في تغيير مهنته من حانوتي إلى بائع فطائر من أجل استكمال عملية التبني، وذلك ضمن أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "إخواتي" الذي يعرض على قنوات DMC ودبي بالتوازي مع إحدى المنصات.

هل تحقق ناهد هدفها؟

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مسلسل "إخواتي"

بعد مواجهة ناهد (كندة علوش) وفرحات (حاتم صلاح) لاحتمالية رفض دور التبني لهما على أثر وظيفة فرحات، يأخذ فرحات قسطاً من المال الذي أعطته أحلام لناهد ويقوم بتأجير محل ليبدأ وظيفته الجديدة كـ "فطاطري" ليتمكن من تغيير المهنة في بطاقته الشخصية، حتى يقبل دار الأيتام بهما كآباء لطفل صغير.جاءت هذه الخطوة كمفاجأة كبيرة ومؤثرة لناهد التي لم تتمالك دموعها، فحلم التبني اقترب خطوة كبيرة منها، بعدما كانت على وشك فقدان الأمل خاصةً وبعد أن قام فرحات بسرقة طفل كوسيلة سهلة لتلبية حلمها واحتياجاتها. لكن بعد رفضها وإصرارها على إعادته لدار الأيتام، يتأثر فرحات بالتواصل الذي نشأ بينه وبين الرضيع ويقرر للمرة الأولى أن يتخذ خطوة جدية ليصبح أباً.يمكنكم قراءة.. مسلسل إخواتي.. القصة والممثلون ووقت العرض

مسلسل "إخواتي" تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهم؛ إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها ثم تتوالى الأحداث.

و ينتمي العمل إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أربع أخوات هن: «أحلام، ناهد، سهى، نجلاء»؛ حيث تبدأ الأزمات بظهور «نجلاء» وهي متزوجة من «ربيع» الذي يعاملها بمنتهى القسوة، وتعيش معه حياة في غاية التعاسة، وقد قامت بعمل مداخلة تليفونية عبر برنامج تلفزيوني لتفسير الأحلام؛ لتحكي حلمها بأن زوجها «ربيع» قد قُتل، وتتلقى تفسير الحلم بالعمر الطويل لزوجها، وتتفاجأ «نجلاء» بأن حلمها قد تحقق بمقتل زوجها بالفعل، فتستعين بشقيقاتها خوفاً من أن يتم اتهامها بقتله، وكانت «نجلا".



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