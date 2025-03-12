شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد الحلقة 13.. ليلى وفوزية تقنعان مولى بإقامة عرس زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل كامل العدد 3، محاولة ليلى "دينا الشربيني" وفوزية "ميمي جمال"، إقناع مولي "مريم الخشت" بإقامة عرس لها وحفل زفاف، خاصة وأنها كانت ترفض الفكرة منذ بداية ارتباطها.

ودار حديث كوميدي بين ليلى وفوزية، حيث استشهدت فوزية بليلى موضحة أنها أقامت عُرسين لها، لترد عليها ليلى بأنها كانت تريد أن تقيم العرس الثالث خلال زواجها بأحمد مختار "شريف سلامة".

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل كامل العدد 3، مواجهة بين أحمد مختار "شريف سلامة" وابنته فريدة "لينا صوفيا بن حمان"، بعد أن عادت إلى المنزل فى وقت متأخر، بعد أن قضت اليوم فى عيد ميلاد على "يوسف عمر".

وأثناء مشاجرته معها، سقط من حقيبتها أقراص مخدرة، حيث عنفها بشدة، وتدخلت والدتها ليلى "دينا الشربيني" للفض بينهما.

وخلال الحلقة، قرر "مختار" منع ابنته فريدة "لينا صوفيا" من الخروج من غرفتها، بعدما عادت بشكل متأخر من عيد ميلاد علي زميلها بالجامعة، ووجد في حقيبتها مخدرات.

وأصيب أبناء "مختار" بحالة من الهلع، بعدما سمعوا تعنيف والدهم لفريدة، حيث وصل الأمر لضربها.

واعترفت فريدة لوالدها مختار بحقيقة "كيس المخدرات" الذي وجده في حقيبتها بعد عودتها إلى المنزل في وقت متأخر، موضحة له أنه يعود إلى صديقها علي "يوسف عمر"، وطلب منها وضعه في حقيبتها.

وشهدت الحلقة كشف فريدة لوالدها بأن سيف "يوسف جبريال" حضر عيد الميلاد، وقرر اصطحابها بالقوة، بعد أن أكد لها أن المكان لا يناسبها ووجودها فيه لا يصح.

وطلب مختار من ابنته فريدة عينة بول، للتأكد من عدما تناولها للأقراص المخدرة، بعدما وجد في حقيبتها مخدرات.

وأصيب "مختار" بحالة من الصدمة والحزن في آن واحد، حيث طلب منها الإسراع في أخذ العينة، للتأكد من عدم وجود مخدر بجسدها.

وسادت حالة من الحزن الشديد على كل أفراد العائلة، وحاولت ليلى "دينا الشربيني" تهدئة فريدة، بعدما أصابتها نوبة من البكاء بعد ما حدث.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025