شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12.. سر إصرار رقية على طرد ياسمين عبد العزيز من العمل والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحدث مسلسل وتقابل حبيب في الحلقة الثانية عشرة، حيث تخبر رقية (نيكول سابا) زوجها يوسف أن شقيقه فارس (كريم فهمى) إذا قام بتعيين فرح (بسنت شوقى) في الشركة مثلما أخبرها فارس، أنها ستكون مديرة مكتبه، ستعتبر ذلك تحديا شخصياً لها وهذا سيغضبها كثيراً، وتتحدث رقية بعد ذلك مع إجلال (أنوشكا) وتجدد طلبها بطرد ليل (ياسمين عبد العزيز) من الفيلا، وتعيش هي مكانها.

تندهش إجلال من طلب رقية وتخبرها أن هذا الأمر صعب خاصة وأن الذي يعيش في الفيلا أحفادها، ولكن رقية تؤكد أن لها حق بعد صفعة ليل لها على وجهها أمامهم جميعا، وكذلك رفض منع يوسف لها من أخذ حقها ووقتها، وتقترح على اجلال نقل ليل على الشقة الموجودة في الفيلا من الخارج، وفى حالة الرفض ستطلب رقية الانفصال عن عائلة أبو العزم على جميع المستويات وتحاول اجلال تهدئتها وتؤكد على رفضها صيغة التهديد في الحديث معها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بلقاء فرح ورقية العسكرى في شركة أبو العزم، حيث تواجدت فرح من أجل مقابلة فارس وتذكيره بطلبها حول رغبتها في العمل بالشر;ة، وبمجرد رؤية رقية لفرح اشتاطت غضباً وأوقفتها وسألتها حول سبب تواجدها، وأنها لا تريد رؤيتها هنا مرة أخرى، ولكن فارس حضر وأنهى الأمر.

أخبر يوسف رقية أن فرح أصبحت مديرة مكتبه في الشركة وسط سعادة كبيرة من فرح، حيث أنها بذلك ستكون قريبة من فارس طوال الوقت وتستطيع التقرب منه أكثر، لاسيما وأنها تكن له مشاعر حب منذ تواجدهما سوياً بألمانيا منذ سنوات وقبل زواج فارس من نهى (ندا موسى) التي توفت مؤخراً بسبب حادث سيارة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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