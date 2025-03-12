شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يتعاون مع الموزع أكرم عادل فى أغنية مسلسل شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الموزع أكرم عادل مع المطرب محمود الليثى فى أغنية دعائية لـ مسلسل شباب امرأة بعنوان "يا عيني على الشرف"، من كلمات محمد النجار، وألحان محمد عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحها اليوم الأربعاء على جميع منصات السوشيال ميديا.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في النصف الثاني من شهر رمضان في الساعة 12:15 صباحا، والإعادة 6:45 ونصف صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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