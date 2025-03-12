شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12.. فارس يفض اشتباك رقية مع فرح بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بلقاء فرح (بسنت شوقى) ورقية العسكرى (نيكول سابا) في شركة أبو العزم، حيث تواجدت فرح من أجل مقابلة فارس وتذكيره بطلبها حول رغبتها في العمل بالشر;ة، وبمجرد رؤية رقية لفرح اشتاطت غضباً وأوقفتها وسألتها حول سبب تواجدها، وأنها لا تريد رؤيتها هنا مرة أخرى، ولكن فارس (كريم فهمى) حضر وأنهى الأمر.

أخبر يوسف رقية أن فرح أصبحت مديرة مكتبه في الشركة وسط سعادة كبيرة من فرح، حيث أنها بذلك ستكون قريبة من فارس طوال الوقت وتستطيع التقرب منه أكثر، لاسيما وأنها تكن له مشاعر حب منذ تواجدهما سوياً بألمانيا منذ سنوات وقبل زواج فارس من نهى (ندا موسى) التي توفت مؤخراً بسبب حادث سيارة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11

اشتعلت الأحداث فى مسلسل وتقابل حبيب خلال الحلقة الحادية عشر بعد صفع ليل لرقية العسكري بسبب إهانتها والتجريح فيها وسبها، لتكون هذه الصفعة بداية حرب كبيرة بين ليل ورقية التي ترغب في الانتقام لكرامتها والرد بأى طريقة على ما حدث من ليل.

وكشفت الحلقة عن سبب قيام ليل بصفع رقية العسكرى على وجهها، حيث بدأت الحلقة بدخول رقية للحديث مع ليل فى شرفة الفيلا وحاولت استفزازها بقولها "كنت ببص عليكى وصعبتى عليا بصراحة وشفتى ازاى كنتى قاعدة مرمية على ترابيزة العشاء فى اخر كرسى شفتى ازاى واقفة منبوذة من الكل".

وأكمت رقية استفزازها لـ ليل وهددتها بقولها: "حياتك هتبقى سوداء على إيدى، علشان تبقى تيجى بيتى وتغلطى فى ستك رقية العسكرى يا شحاتة"، لتتنفعل ليل وتصفعها صفعة قوية جعلت كل من فى المنزل يأتى لهما مسرعين، ويستطيع فارس إمساك يد رقية قبل ردها الصفعة إلى ليل ويصطحب يوسف زوجته رقية إلى داخل الفيلا.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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