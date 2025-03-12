شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة.. أولى خطوات محمود عادل الفنية في مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الفنان الشاب محمود عادل الأنظار بعد تألقه في مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى، والذى يعرض على قناة on، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث قدم محمود عادل شخصية "معجزة" خلال أحداث المسلسل حيث ونال إشادات كبيرة علما بأن شخصية معجزة هي أولى خطواته في عالم الفن.



معجزة



يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، أما على DMC دراما يعرض الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال



يقدم محمد هنيدي من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال شخصية المحامي عبد الستار الكف، وهي من الشخصيات الجديدة التي يقدمها هنيدي للدراما بعد سلسلة من الأعمال والشخصيات الناجحة التي جسدها على مدار تاريخه الفني، وخلال الأحداث يتعرض عبد الستار إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالما مغايرا تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال



يشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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