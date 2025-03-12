شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: الانتهاء من حكيم باشا قبل رمضان أتاح لى الاستمتاع بالشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا فؤاد إنها أشعر براحة كبيرة لأننا استطعنا الانتهاء من تصوير مسلسل حكيم باشا قبل شهر رمضان، فأنا مطمئنة وليس هناك أى مشاعر قلق، فهناك مساحة وقت أطول لكى يؤدى فريق المونتاج عمله دون استعجال لكى يخرج المسلسل فى أفضل صورة.

وأضافت دينا لـ ”الخليج 365” هناك أمر آخر فأنا أقضى أوقات شهر رمضان المميزة دون الالتزام بمواعيد تصوير، ما يوفر لى الفرصة لكى أعيش روحانيات الشهر الكريم بطقوسه وتفاصيله الخاصة التى أحبها.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، أحمد بسيم، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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