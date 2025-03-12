شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: رقية فى وتقابل حبيب شخصية مركبة وأعتبرها أكثر من دور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا أن دور رقية العسكري الذى تقدمه خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذى يعرض حالياً خلال موسم دراما رمضان 2025، استفزتها بشكل كبير باعتبارها شخصية مركبة وكلها انفعالات رومانسية وقوية ومفترية في الوقت نفسه، لافتة أن الدور ليس سهلاً وقامت بالتحضير له كثيراً حتى يخرج بهذا الشكل.

وأشارت نيكول سابا لـ ”الخليج 365” إلى أن أي ممثل أو ممثلة ينتظر دائماً هذه النوعية من الأدوار قائلة: "من الأسباب الرئيسية التي جعلتني أوافق على شخصية رقية العسكري هو جرأته، فعندما يُعرض على الممثل دور مركب وليس سطحى، وله أبعاد، يستطيع عمل فيه تنوع لأنه ليس في اتجاه واحد، وكمان أخلى الناس ازاى تستقبله، دور مثل هذا أى ممثل يحب أن يلعبه لأنه يقدر يُخرج منه قدراته كلها وينوّع ولا يكون ماشى على نمط واحد".



نيكول سابا فى مسلسل وتقابل حبيب

وشددت نيكول سابا على أنها تعتبر رقية العسكرى في مسلسل وتقابل حبيب هو أكثر من دور في دور واحد موضحة: "بالنسبة لى هو تحد كبير لما له من أبعاد مختلفة وتحضيراته لم تكن سهلة تماماً، وحرصت على العودة إلى إلى أفلام ومسلسلات زمان لمشاهدة شخصيات مرت عبر بوابة السينما والدراما لها علاقة بهذه الأنماط المركبة، السيدة الجبروت المتسلطة والطاغية وفى نفس الوقت الرومانسية، وفى النهاية وضعت احساسي على الشخصية.

وترى نيكول سابا أن تصرفات رقية العسكرى في المسلسل مبررة درامياً لأنها سيدة رومانسية تحب زوجها وتريد الدفاع عن هذا الحب وأن من حقها أن يكون زواجها منه أمام الكل لافتة:"كل زوايا الدور مبررة درامياً ولا نستطيع القول بأنها سيدة جبروت ومفترية فقط لأن لك أفعالها المبررات، فنرى أنها فعلت العديد من الأمور من أجل الحفاظ على رجلها.

وكشفت نيكول سابا عن أهمية وجود كاريزما لدى الفنان أو الفنانة سواء خارج الأعمال أو داخلها موضحة:" مهمة جداً في رأي وتساعد الفنان بنسبة كبيرة خاصة في شخصية مثل رقية رقية العسكري، لأن مينفعش يبقى معندهاش كاريزما، لأنه سيدة قوية وجبروت وغنية جداً وكان لابد أن تتمتع بمواصفات خاصة لتجعل يوسف (خالد سليم) يقرر الزواج منها".



نيكول ساب تتوسط خالد سليم وأنوشكا من مسلسل وتقابل حبيب

وتجسد نيكول سابا خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب شخصية رقية العسكرى التى تجمع بين المرأة القوية شديدة الثراء و"الهانم" بالمعنى الدارج، وفي الوقت نفسه هي سيدة رومانسية تريد أن تحافظ على زواجها من زوجها يوسف خالد سليم وابنها منها، وتريد أن تكون حياتها الزوجية في النور بعد 4 سنوات من الزواج فى السر، وتدخل بعد ذلك فى صراعات وحرب كبيرة مع طليقة زوجها ليل (ياسمين عبد العزيز).

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.



نيكول سابا

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