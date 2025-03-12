شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش توجه الشكر لفريق عمل مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل إخواتي من تصوير العمل الذى يعرض في موسم رمضان، وعلقت الفنانة كندة علوش على صفحة الانستجرام قائلة: شكراً محمد شاكر خضير لثقتك الكبيرة سعيدة جداً بالعمل معاك لإنك أستاذ عاشق لشغلك تهتم بكل تفصيلة من النص والأداء للأزياء والألوان والديكور والإضاءة وبتحط روحك ومجهودك الجبار عشان تطلع من كل العناصر أفضل ما يمكن تقديمه.



وأضافت: شكراً مهاب طارق على النص المختلف الجديد الممتع والشخصيات اللي منسوجة بحرفة وبأسلوب جديد ومش تقليدي، شكراً بشوي روزفلت على العالم السحري اللي خلقته بإضاءتك وكادراتك وألوانك شكراً على الإخلاص الشديد وإصرارك إنك تقدم أفضل ماعندك لآخر لحظة وفي كل شوت، شكراً الباشمهندس والصديق الغالي محمد عطية المبدع اللي رسمت عالم الشخصيات بحرفة وفنية عالية ملك التفاصيل والذوق والألوان، شكراً أحمد حافظ المونتور الأفضل اللي وجود اسمك على اي عمل يعني ضمان للجودة، إيقاع العمل الخاص المختلف والي ماشي بتناغم مع الأحداث حققته بإتقان عظيم، شكراً خالد عزام الاستايلست الأقرب لقلبي شكراً انك رسمت كل كاركتر بخصوصيتو وتفاصيلو والوانو وساعدتنا نوصل روح الشخصيات .

وأشارت شكراً لشركة الانتاج ميديا هاب الأساتذة محمد السعدي ومحمد سري وهاني عبدلله وكل كرو الانتاج انكو كنتو حريصين تقدمو للمسلسل كل الي بيحتاجه عشان يظهر بأفضل صورة، شكراً زينب حسن وهيثم دهب عشان رسمتو ملامح الشخصيات الخارجية من خلال الشعر والمكياج، شكراً الأساتذة في قسم الصوت والإضاءة والديكور والاكسسوار شكر خاص لحبايبي مساعدين الاخراج الي تعبو معانا جداً وتعبونا .



وأخيرا شكراً لكل فرد وقف وراء كاميرة مسلسل اخواتي من الأستاذ المخرج وصولاً لعامل البوفيه تشرفت بالعمل معاكم، أما اخواتي النجوم فمحتاجين بوست لوحده .

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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