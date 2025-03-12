ريم مصطفى تروى تجربتها مع الطلاق وتكشف عن مواصفات شريكها المستقبلى

أكدت النجمة ريم مصطفى عدم ممانعتها فكرة الزواج وذلك خلال تواجدها منذ أيام في إحدى البرامج التليفزيونية، مشيرة إلى رغبتها في الزواج وكشفت عن مواصفات شريك حياتها التي ترغب فيه بأن يتمتع بمواصفات معينة، قائلة: "عايزة فتى أحلامي يكون مُز وطويل، وياريت يكون غني عشان أترك شغلي وأقعد في البيت ويصرف عليا". ريم مصطفى: تزوجت فى عمر 19 وانفصلت بعد 10 سنوات

ريم مصطفى سبق وتزوجت مرة واحدة فقط في عمر 19 سنة وانفصلت بعد 10 سنوات ولديها ولدين عمر وعلى، وتحدثت عن تجربتها مع الطلاق خلال لقاء تليفزيونى سابق قالت فيه: "كتير بيعتقدوا أن علاقات الحب بسيطة وبياخدوها ببساطة شديدة وعشان كده أي واحدة وواحدة في علاقة لازم يعرفوا هما بياخدوا القرارات إزاي، فيه ناس بتبقى عاوزة تتجوز وخلاص وبعد كده يحصل الصدام وينتج عنه طلاق كتير، وده بنشوفه في علاقات كتيرة حوالينا".



ريم مصطفى

وأضافت ريم مصطفى:"تزوجت صغيرة جداً في عمر 19 سنة، وكانت من أهم التجارب في حياتي، وتعلمت منها أن أهم شيء نختار شريك الحياة، ومن حسن حظي أن زوجي محترم وابن ناس وراقي والطلاق كان بسبب أننا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية، ومش لازم الطلاق يعني أننا نفرج الناس علينا ونروح محاكم، وأبو ولادي بتربطني بيه علاقة صداقة واحترام".