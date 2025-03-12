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شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تروى تجربتها مع الطلاق وتكشف عن مواصفات شريكها المستقبلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد زكرياالأربعاء، 12 مارس 2025 05:28 م
ريم مصطفى سبق وتزوجت مرة واحدة فقط في عمر 19 سنة وانفصلت بعد 10 سنوات ولديها ولدين عمر وعلى، وتحدثت عن تجربتها مع الطلاق خلال لقاء تليفزيونى سابق قالت فيه: "كتير بيعتقدوا أن علاقات الحب بسيطة وبياخدوها ببساطة شديدة وعشان كده أي واحدة وواحدة في علاقة لازم يعرفوا هما بياخدوا القرارات إزاي، فيه ناس بتبقى عاوزة تتجوز وخلاص وبعد كده يحصل الصدام وينتج عنه طلاق كتير، وده بنشوفه في علاقات كتيرة حوالينا".
ريم مصطفى
وأضافت ريم مصطفى:"تزوجت صغيرة جداً في عمر 19 سنة، وكانت من أهم التجارب في حياتي، وتعلمت منها أن أهم شيء نختار شريك الحياة، ومن حسن حظي أن زوجي محترم وابن ناس وراقي والطلاق كان بسبب أننا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية، ومش لازم الطلاق يعني أننا نفرج الناس علينا ونروح محاكم، وأبو ولادي بتربطني بيه علاقة صداقة واحترام".
ريم مصطفى تواصل حالياً مشاهدها في مسلسل سيد الناس الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجم عمرو سعد، حيث تظهر بشخصية زوجته آمنة ولديها منه ولدين هما أدهم (يوسف رأفت) و آسر (مصطفى عماد) المصاب بالتوحد، وخلال حلقات المسلسل تدخل أمنة في عداوة كبيرة مع اعتماد الهوارى (الهام شاهين) التي تظهر بدور زوجة رشدى أبو العباس (خالد الصاوي) والد الجارحى.
ريم مصطفى
مسلسل سيد الناس تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.
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