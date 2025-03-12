شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتصدر محركات البحث بعد تصريحات حسام حبيب الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت النجمة شيرين عبد الوهاب تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان رمضان الذى قدمته من خلال أحد الإعلانات، بالإضافة إلى تصدرها محركات البحث بسبب تصريحات طليقها الفنان حسام حبيب، والذى أكد ان الطبيب الخاص به طالبه بألا يقف في وجهها حينما تكون غاضبة، وأمره بالانسحاب إلى مكان آخر، وهو ما حدث بالفعل في إحدى الأزمات، حينما كان حبيب يتواجد مع شيرين وبصحبتهما أصدقاؤهما.

كما أشار حسام حبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية أن شيرين عبد الوهاب أهانته عندما ذهب اليها بوجود عدد من اصدقائهما، لتتعمد الخناق معه وقالت له (وبعد أن التقى بشيرين افتعلت معه شجارا أمام أصدقائهما، وطلبت منه أن يطلقها، وواصلت استفزازه، قبل أن تهينه قائلة "تبقى كذا لو مطلقتنيش".

وهو ما أصابه بالغضب، وأبلغها أنه سيطلقها بالفعل بسبب الإهانة التي تعرض لها، ليفاجأ بعدها أنها من قامت بقص شعرها بالطريقة التي صدمت الجميع.