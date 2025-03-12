شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل ينفى شطب عضوية سعد الصغير من نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على شطب عضوية الفنان سعد الصغير بعد أزمته الأخيرة والخروج من محبسه قائلا إنه لا يميل إلى قطع أرزاق الفنانين، لكنه يؤكد أن هناك ضوابط تحكم المهنة، ويجب احترامها.

وأضاف: "عند اجتماع مجلس النقابة، أقولها بكل صراحة وأحاسب عليها أمام الله والناس، أنا مش بحب أبدًا قطع الأرزاق، ولا أميل فى حياتى إطلاقا إلى قطع الأرزاق، وبأمر الله سيتم عمل المخرج القانونى المناسب ليمارس سعد عمله كرجل محبوب وله حسناته مثل كل الناس".



ووعد نقيب الموسيقيين أنه لن يقطع رزق أى إنسان داخل نقابة المهن الموسيقية إلا من يخطئ فى حق المهنة والشعب المصرى صراحة، وهذه مهنته ووسيلة كسبه، حتى لو أخطأ وعوقب قانونيًا، أنا يجب أن أكون رحيمًا، لأن النقابات وجدت لتكون داعمة لأعضائها، وليس ضدهم.



وتابع: "كنت دائم التواصل مع أسرة الفنان سعد الصغير خلال مدة أزمته الأخيرة، وأقول له حمد الله على السلامة، وربنا ينفعك لبيتك وأهلك، ويصلح حالك، ويعدل كل ما هو خطأ فى حياتنا وحياتك".



ورأى نقيب الموسيقين أن القانون تقدر تطوعه لما يكون جواك ربنا وإنسانيات عالية، موضحا أن العقوبة القانونية من الممكن أن تتسبب فى قطع أرزاق عائلات، لا سيما وأن المطرب خلفه أكثر من 45 عازف، بما يعنى قطع مصدر رزق 45 أسرة.



وأكد نقيب الموسيقيين أن ما صرح به الدكتور محمد عبد الله وكيل ثانى النقابة والمتحدث الرسمى باسمها، لأنه رجل قانون وحاصل على دكتوراه فى القانون ويتحدث طبقًا للمواد القانونية ولكن هناك روح القانون الذى يمنعنا من حرمان زميل من ممارسة حقوقه وهى العمل بالمهنهة التى قضى بها سنوات عمره.