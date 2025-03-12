شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ترك يكتب: مى عز الدين من إشادة الزعيم إلى التألق برحلة فنية متجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذبنى أداؤها فى مسلسل «لقاء على الهواء»، إذ قدمت دورا مميزا للغاية، ووجدت نفسى فجأة أركز مع هذه الممثلة وانتظر ظهورها على الشاشة ضمن حلقات المسلسل.. كانت هذه شهادة من الزعيم عادل إمام منحها للنجمة مى عز الدين، التى كانت فى بداية مشوارها الفنى وقتئذ.

عادل إمام أشاد أيضا بطريقة أداء مى عز الدين لدور «شهد غريب بدران» فى المسلسل، واختيارها الجيد لطريقة الحركة والكلام والملابس، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتى إلا بدراسة جيدة للشخصية.

لم تكن إشادة النجم الكبير بالموهبة الشابة، الوحيدة بل توقع الكثيرون لها مستقبلا كبيرا، فالنجمة التى انطلقت مع جيل من الموهوبات منهن منة شلبى وهند صبرى، لفتت الأنظار بشدة فى بدايتها منذ أكثر من 20 عاما، وحجزت لنفسها مكانة متميزة فى المشهد الفنى المصرى، محققة توازنا بين تألقها فى السينما وتأثيرها العميق فى الدراما التليفزيونية.

بدأت مى عز الدين مشوارها الفنى عام 2001 عندما اختارها المخرج محمد النجار لتشارك فى بطولة فيلم «رحلة حب» أمام النجم محمد فؤاد، وقدمت دورا رومانسيا، ورغم أنها كانت تجربة أولى، فإنها لفتت الأنظار بملامحها الرقيقة وأدائها الطبيعى، ما فتح لها أبواب السينما سريعا، لتقدم العديد من الأفلام ذات الطابع الكوميدى منها «كلم ماما، بوحة»، قبل أن تغير من جلدها سريعا لتشارك فى بطولة فيلم «خيانة مشروعة» مع هانى سلامة، وقدمت دورا دراميا جادا.

بدايات نجمة «الحقيقة والسراب» السينمائية، نحو البطولة المطلقة أيضا غلب عليها الطابع الكوميدى، كما فى أفلام مثل «شيكامارا، حبيبى نائما»، لكنها اختارت فى الدراما التليفزيونية شخصيات وأدوارا أكثر جدية بأداء فنى مميز، إذ خاضت تجارب مكّنتها من استعراض موهبتها التمثيلية بشكل أكثر عمقا وتنوعا.

الدراما التليفزيونية كانت المحطة التى مكنت مى عز الدين من التعبير عن موهبتها التمثيلية بشكل أكثر نضجا، خصوصا مع إصرارها على التنوع فى أدوارها وأعمالها الفنية، إذ يظهر هذا التنوع مع مسلسلات «قضية صفية، حالة عشق»، التى أثبتت فيهما قدرتها على تجسيد الشخصيات المركبة.

واصلت مى عز الدين التألق من خلال مسلسلات «وعد» عام 2016، و«رسايل» عام 2018، الذى جسدت فيه شخصية امرأة تعيش بين الواقع والأحلام، فى عمل جمع بين الغموض والتشويق، لتعود بعد ذلك إلى الأدوار الكوميدية من خلال مسلسل «البرنسيسة بيسة».

الممثلة التى اختارت التركيز فى الدراما التليفزيونية لإشباع هوايتها فى تجسيد شخصيات متنوعة، قدمت دورا مميزا فى مسلسل «جزيرة غمام» عام 2022، إذ جسدت شخصية «نوارة»، الغجرية التى تعيش صراعا داخليا بين الخير والشر، فهى واقعة تحت سيطرة «خلدون» الشيطان وأيضا لديها مشاعر حب نحو الشيخ «عرفات»، وكسبت مى عز الدين الرهان فى التحدى الكبير لتجسيد الدور وظهرت بشكل مختلف تماما، ما جعل النقاد يشيدون بأدائها، وأيضا نالت إعجاب الجمهور.

فى السنوات الأخيرة، اتجهت مى عز الدين إلى البحث عن أدوار تعكس تطورها الفنى، متجاوزة مفهوم البطولة المطلقة التقليدية، وأصبح تركيزها الأساسى على الشخصيات التى تضيف إلى مسيرتها بُعدا جديدا، وهو ما يتحقق فى أحدث أعمالها «قلبى ومفتاحه» الذى يشاركها بطولته آسر ياسين، لنجد أنها اختارت التنقل بين مساحات درامية مختلفة لم تقدمها من قبل، وهو ما يؤكد نضجها الفنى وحرصها على عدم التكرار.

فى مسلسل قلبى ومفتاحه، تجسد مى عز الدين شخصية «ميار»، وهى امرأة من أسرة فقيرة، تواجه تحديات صعبة فى حياتها الشخصية والعاطفية، وبأسلوب إخراجى يعتمد على الصورة والتعبير البصرى أكثر من الحوار المباشر، تقدم مى أداء يعتمد على التلميحات والانفعالات الصامتة، ما يكشف عن قدرتها على التعبير بعمق دون اللجوء إلى المبالغة فى الأداء.

منذ عرض الحلقات الأولى من قلبى ومفتاحه، لفتت مى عز الدين الأنظار بأدائها لشخصية «ميار»، التى تجد نفسها فى صراع داخلى بين مسؤولياتها العائلية ورغبتها فى خوض تجربة حب جديدة مع آسر ياسين «محمد عزت»، ومع تعقد الأحداث، يتضح أن المسلسل لا يدور فقط حول قصة حب رومانسية، بل يتناول قضايا اجتماعية مثل قهر المرأة والصراعات النفسية التى تواجهها فى محاولتها للحفاظ على توازن حياتها.

المشوار الفنى للنجمة مى عز الدين يؤكد أنها قادرة على النجاح فى الأدوار الكوميدية والخفيفة، مثلما نرى فى سلسلة أفلام «عمر وسلمى» مع تامر حسنى، و«اللمبى 8 جيجا» مع محمد سعد، والتألق والتميز فى الأعمال الدرامية التليفزيونية التى تقدم فيها أداء مغايرا وشخصيات مركبة داخلها الكثير من المشاعر.



مي عز الدين