شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع.. نجاحات لم تتوقف عند الأفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الفنان مصطفى ابو سريع من أهم الفنانين الكوميدين خلال الآونة الأخيرة، ورغم امتلاكه مشوارًا مميزًا بدأه قبل سنوات بزغ فيها نجمه لفترة وانزوى لفترات أخرى إلا أنه عاد أقوى مما كان فى بداياته مع أدوار مميزة كلما شارك فيها حتى وضع بصمته الخاصة جدًا.

فخلال العام الماضى كان مصطفى ابو سريع صاحب الإفيه الأشهر فى موسم دراما رمضان 2024، بل وعلى مدار العام كله حينما قال "المال حلال أهو"، بعدها لم ينطفأ نجم أبو سريع مثلما يحصل مع فنانين آخرين يكتفوا بما يحققوا من نجاح كبير ثم ما يلبثوا أن ينطفئوا، ولكن لأنه من الفنانين أصحاب الموهبة المميزة فلمع فى دور آخر كان فيه ضمن أبرز أسباب نجاحه بمسلسل "عمر أفندي" إذ استطاع التألق بصورة كبيرة على مدار أحداث العمل مستخدمًا لكنة مميزة تتماشى مع الفترة الزمنية الذى ظهرت فيها شخصيته فى العمل.

مصطفى ابو سريع ومع نجاحاته السابقة بات بمثابة عنوانًا للبهجة بصحبة جمهوره ومحبيه حتى بات كلما أطل عليهم عنوانًا للبهجة ودخول القلوب بدون استئذان.

مصطفى أبو سريع فى دراما رمضان 2025

جدير بالذكر أن مصطفى ابو سريع يشارك خلال دراما رمضان الحالية من خلال مسلسل العتاولة الجزء الثانى بصحبة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، فى مسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.