شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة12..هل تنجح شواهي في تفعيل الكنوز الأربعة بالبخور الوهاج والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2 الحلقة 11، قيام نور، "شواهي" بمحاولة تفعيل الكنوز الأربعة باستخدام البخور الوهاج، وذلك للاستفادة من قوتهم العظيمة، بعدما اكتشف عبد الأحد "احمد بدير" وشقيقه عبد الرحيم، سرقة الكنوز الأربعة والرقعة الجلدية المكتوب فيها طريقة تفعيل الكنوز الأربعة للاستفادة من قوتهم، ومن المقرر أن تكشف الحلقة 12 عن ما إذا كانت ستنجح شواهي في تفعيل الجنوب أم سيعيد عبد الأحد الكنوز مرة أخري.

وشهدت أحداث الحلقة قيام السلطان بالاتفاق مع جودر "ياسر جلال" على أن يقوم فقط بإطعام الفقراء من خلال الجراب السحري، وذلك بسبب حالة الكساد التي تسبب فيها الإطعام في الأسواق، بسبب قيام أهل البلد بتناول الطعام دون الحاجة للعمل أو شراء الطعام.

وكانت قامت تارا عماد "جوهرة" بمساعدة الممثلة نور "شواهي" للدخول إلى قصر عبد الأحد "احمد بدير"، وسرقة كنوز شمردل الأربعة.

وشهدت الحلقة قيام سالم "وليد فواز" بالبحث عن سر إطعام جودر "ياسر جلال" للفقراء، في ظل عدم شراء جودر لخضار أو فاكهة أو طعام يطبخه، وفي ظل غياب مطبخ لدى جودر من الأساس.

وشهد مسلسل جودر 2 الحلقة 11 أيضا، طلب "أحمد فريد" شاه زمان، من شقيقه ياسر جلال "شهريار" الزواج من دنيا زاد شقيقة شهرزاد، وذلك خلال لعبهم الشطرنك.

وشهدت الأحداث الكشف عن عقدة لدى شاه زمان تشبه نفس عقدة شهريار من بنات حواء، ورغم ذلك وافقت دنيا زاد على الزواج.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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جودر 2