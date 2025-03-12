شكرا لقرائتكم خبر عن يومين وينتهى أحمد العوضى من تصوير مسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المؤلف محمود حمدان لـ الخليج 365 أنه يتبقى يومين فقط وينتهى من تصوير مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضى، حيث أوشك العمل على الانتهاء من مونتاج ومكساج 15 حلقات من العمل لتسليمها للقنوات العارضة.

ويصور محمد عبد السلام حاليا بعض المشاهد المكثفة في الديكور الأساسى للعمل في منطقة شق ثعبان، وتجمع المشاهد كلا من أحمد العوضى، وكارولين عزمى، وميرنا نور الدين وعدد آحر من الممثلين الشباب.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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