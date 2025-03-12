شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة13..هل ينجح عبيد في إخراج بابا ماجد من غرفة التأديب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 12 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بقيام "عبيد" مينا أبو الدهب بمحاولة تحطيم قفل غرفة التأديب لإخراج "بابا ماجد" محمود حميدة منها، فهل ستشهد الحلقة 13 من مسلسل ولاد الشمس خروج "بابا ماجد" ليسيطر على الدار مرة أخرى.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ولاد الشمس

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانوني للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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