شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12.. هل يوافق خالد سليم على طرد ياسمين عبد العزيز؟ والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت الأحداث فى مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى يتم عرضه على قناة DMC ومنصة watch it، خاصة بعدما صفع ليل (ياسمين عبد العزيز) لرقية العسكري (نيكول سابا) بسبب إهانتها والتجريح فيها وسبها، لتكون هذه الصفعة بداية حرب كبيرة بين ليل رقية التي ترغب في الانتقام لكرامتها والرد بأى طريقة على ما حدث من ليل.

وفى أول رد فعل من رقية العسكرى ضد ليل، أنها طلبت من زوجها يوسف طرد ليل من الفيلا الخاصة به والتي تركها لها من أجل العيش فيها وتربية بناتهما، وأن تأتى رقية للعيش في الفيلا بدلا منها، فهل سيوافق يوسف على طلب رقية ويطرد ليل ويستغنى عن وجود بناته بجانبه فى الفيلا، هذا ما سنراه في الحلقة الثانية عشر التى تعرض مساء اليوم الأربعاء.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11

كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل وتقابل حبيب عن سبب قيام ليل بصفع رقية العسكرى على وجهها، حيث بدأت الحلقة بدخول رقية للحديث مع ليل فى شرفة الفيلا وحاولت استفزازها بقولها "كنت ببص عليكى وصعبتى عليا بصراحة وشفتى ازاى كنتى قاعدة مرمية على ترابيزة العشاء فى اخر كرسى شفتى ازاى واقفة منبوذة من الكل".

وأكمت رقية استفزازها لـ ليل وتهددها بقولها حياتك هتبقى سوداء على ايدى، علشان تبقى تيجى بيتى وتغلطى فى ستك رقية العسكرى يا شحاته، لتتنفعل ليل وتصفعها صفعة قوية جعل كل من فى المنزل يأتى لهما مسروعين، ويستطيع فارس امساك يد رقية قبل ردها الصفعة إلى ليل فى حيث يصطحب يوسف زوجته رقية إلى داخل الفيلا.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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