داود حسين يُثني على بدر الشعيبي بعد تقليده لشخصيته في السيرك والآخر يرد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - اثني الفنان داود حسين على نجومية الفنان بدر الشعيبي، وذلك بعد أن قام بتقليد بدر أثناء غنائه لـ"برافوا عليك" من خلال مسلسل "سيرك"، ونشر فيديو له وصورة من شخصيته أثناء التقليد وامتدحه وعلق وكتب: "منذ بداياته.. كنت على يقين بأنه فنان يمتلك الحس الجميل، وكنت أشعر بأنه سيكون اسماً لامعاً في المستقبل.. والحمد لله هو الآن يتربع على عرش النجوم الشباب تمثيلاً وإخراجاً وغناءً.. إنه الجوكر بدر الشعيبي.. أينما تضعه يبدع.. كنت ولا أزال وسأبقى فخوراً فيك يا ولدي.. منها للأمام.. وأخيراً.. لأني أحبك.. تقبل مني هذه الغشمرة الخفيفة..".

وتفاعل معه الفنان بدر الشعيبي وأبدى سعادته بأن يقوم الفنان داود حسين بتقليده ونشر نفس مقطع الفيديو والصورة وكتب: "أبوي الفني وأبوي الغالي.. أول من أخذ بيدي في ها لمجال.. كنت أشوف هذا الإنسان وأهو يقلد الجميع.. ما توقع في يوم أني أشتغل معاه.. ولي هذي اللحظه ما توقعت في يوم أنه أكون أحد الكركترات إللي يتم تقليده من هذا الفنان العظيم.. وأنت تمون على رقبتي وأحلى غشمره بالدنيا منك.. وفرحت قلبي بالفيديو وبكلامك وعساني دوم أكون رافع راسك يا لغالي".

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آخر أعمال داود حسين

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يُعرض حالياً للفنانمسلسل "السيرك"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمدالرباح، ومن بطولة الفنان حسن البلام، سعاد علي، خالدالفراج، عبدالعزيز النصار، فهدالبناي، محمدالرمضان، نوف السلطان، خالدالسجاري، موسى كاظم، ومحمد فايق.

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