قبل أيام من عرضه.. الترويج لمسلسل شباب امرأة بأغنية جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - يشهد النصف الثاني من شهر رمضان منافسة قوية بين عدد من الأعمال الدرامية، ولعل أبرزها مسلسل "شباب امرأة" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق.

الترويج للمسلسل بأغنية جديدة

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خلال الساعات الماضية قامت الشركة المنتجة بطرح أغنية ترويجية جديدة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "عيني ع الشرف"، للمطرب الشعبي محمود الليثي، وكان لافت للانتباه أن الأغنية تناسبت تماما مع أجواء المسلسل الذي تدور أحداثه في حي شعبي.

يُعرض مسلسل "شباب امرأة" عبر قناة ON بدءا من 16 رمضان، في تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch iT الإلكترونية.

قصة وصناع العمل

يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد أن المسلسل مختلف تماماً عن الفيلم الأصلي الذي أُنتج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.

وتظهر غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل في دَور "شفعات الخربوطلي" وهي أرملة ثرية، تملك تجارة واسعة ورثتها عن زوجها الراحل، وفي المقابل ينتقل الشاب الريفي "إمام البلتاجي حسن" من قريته الريفية؛ لكي يستكمل دراسته في القاهرة، ويستأجر غرفة صغيرة على سطوح منزل "شفعات" وخلال العمل تتطور الأحداث وتُعجب به.

يشارك في بطولة العمل بجانب غادة عبد الرازق كل من يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا بن حمان، داليا شوقي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، وطارق النهري.

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