شيماء سليمان وعبد العزيز النصار يعلنان عن مسرحية عيال إبليس وموعد عرضها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - أعلنت الفنانة شيماء سليمان وعبد العزيز النصار عن موعد عرض مسرحيتهما الجديدة والتي تحمل عنوان "عيال إبليس" والتي من المقرر تقديم عروضها أول أيام عيد الفطر على مسرح جمعية المرشدات. ونشرت الفنانة شيماء سليمان بوستر المسرحية وعلقت وكتبت: "الفنانة شيماء سليمان عيال إبليس"، مسرحية عيـال إبلـيس، اعتباراً من أول أيام عيد الفطر السعيد، على مسرح جمعية المرشدات – شرق"

وتفاعلت معها والدتها الفنانة مي البلوشي وكتبت لها: "قلبي وروحي موفقة يا رب، أول الحضور أنا إن شاء الله"، فيما علق الفنان أحمد النجار وكتب: "اخواني"، وكتب المؤلف أحمد العوضي: "نورتينا والله"، فيما كتبت الفنانة نجلاء العبدالله: "بالتوفيق يارب"، أما الفنان عبد العزيز النصار فكتب: "يا هلا يا هلا".

كما شارك الفنان عبد العزيز النصار متابعيه بوستر المسرحية ورحب بتواجد شيماء سليمان معه بالعمل.

مسرحية "عيال إبليس"

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آخر عمل جمع بين شيماء سليمان وعبد العزيز النصار

" هي مسرحية من تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد جمال الشطي، وتُعرض على مسرح جمعية المرشدات، من بطولة الفنان، محمد الدوسري، بالإضافة الى آخرين.وكان آخر عمل جمع بين الفنانةهو مسلسل "باب السين" والذي جاء بإطار كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شيقة، وتدور أحداثه حول عائلة تبدأ جميع أسماء أفرادها بحرف السين، وتحدث بينهم العديد من المواقف الطريفة في حياتهم اليومية، أثناء سعيهم لحل مشكلاتهم الخاصة والمشتركة، وتتوالى الأحداث. ومن تأليف مريم نصير، ومريم القلاف، ومن إخراج نهلة الفهد، بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار، نجلاء العبدالله، وزينب كرم.

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