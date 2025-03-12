خاص لـ الخليج 365 مشعل المطيري: فيلم هوبال مختلف ويوميات رجل عانس أجمل الأعمال برمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - أثناء حضوره لإطلاق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية في المملكة لشركة "قنوات"، وبحضور نخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين والدراميين في المملكة، بحضور تركي الشبانة، تحدث لسيدتي الفنان مشعل المطيري عن فيلم "هوبال" قائلاً: "الفيلم السينمائي "هوبال" هو آخر أعمالي، ويعرض الآن في دور السينما ويعد هو آخر فيلم وعمل لي".

وعن ما حققه هذا الفيلم قال مشعل المطيري: "الحمد لله، سعيد جداً بما حققه فيلم "هوبال" من نجاحات جميلة وشخصياً أعتبرها تجربة وحالة فنية جميلة وأيضاً مختلفة، ودائماً نحتاج إلى أعمال تعيد أو تبقي الثقة بالسينما أكثر بالمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله هذا الفيلم حقق هذه المعادلة كما هو واضح بشهادة الجميع، واستطاع أن يحوز على إعجاب كل من شاهده".

وعن جديده القادم كشف مشعل المطيري قائلاً: "هنالك عمل سأبدأ بتصويره وهو عبارة عن مسلسل بعد شهر رمضان إن شاء الله".

وعند سؤاله عن الأعمال التي تابعها برمضان قال المطيري: "تابعت بشهر رمضان مسلسل "يوميات رجل عانس"، أشعر بأن هذا العمل لطيف وجميل ونص ممتع وفيه الكثير من الإبداعات، ومن وجهة نظري إنه عمل متكامل وجميل وممتع، وهو المسلسل الوحيد الذي شاهدته بالموسم الرمضاني الحالي".

فيلم"هوبال"

كانالسينمائي قد عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025.

والفيلم من بطولة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه"، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.

مسلسل "يوميات رجل عانس"

" هو مسلسل تدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج، مما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.

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