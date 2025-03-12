أسيل عمران تُحمّس جمهورها لـمسلسل لام شمسية وتُعلن موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - من خلال فيديو لبرومو مسلسل "لام شمسية"، أعلنت الفنانة أسيل عمران عن موعد عرض مسلسلها بالموسم الرمضاني الحالي 2025، حيث من المقرر أن تُعرض أولى حلقاته بمنتصف شهر رمضان. وعلقت أسيل عمران على الفيديو وكتبت: "أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل "لام شمسية"، متحمسة كثير نطل عليكم بهذا العمل من تأليف سرد مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، انتظروا العرض قريباً في النص الثاني من رمضان".

وتفاعل معها متابعوها، حيث كتبت الفنانة سارة طبيبة: "ألف مبروك لا أستطيع الانتظار أرغب مشاهدته"، فيما كتب لها شقيقتها الإعلامية لجين عمران: "وأخيراً، كثير متحمسة، على كثر ما الموضوع حساس على كثر ما هو مهم جداً انو أخيراً أحد قدر يسلط الضوء عليه ويوعي الناس والأهالي تحديداً عشان ياخذوا بالهم على أولادهم من الوحوش البشرية".

مسلسل "لام شمسية"

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آخر أعمال الفنانة أسيل عمران

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تدور أحداثعندما تكتشف مُعلمة أن عدداً من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم، ومن بطولة الفنانه أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاءالطوخي، ياسميناالعبد، أسيل عمران، ويارا جبران.وكانت آخر أعمال الفاننةهي مسرحية "بني آدم"، المسرحية من بطولة الفنان أحمد حلمي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إيمان السيد، أسيل عمران، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمدالرافعي، ياسمينا العبد، إبرام سمير، محمد دسوقي، وأحمد بسيم، وتدور أحداث المسرحية حول أب يُدعى "ناجي"، يرث هو وابنته "فرح" مسرحاً مهجوراً يسكنه عفريت، وتحاول الابنه فرح إعادة إحياء المسرح، ويتحول العفريت إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهما تكشف جانباً آخر من البشر لم يُعرف من قبل، وتتوالى الأحداث؛ بين تشويق وغرابة وخوف.

وأيضاً فيلم سينمائي بعنوان "ضي"، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك، ومن بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، وظهور خاص لعدد من الفنانين بالعمل، منهم الفنان أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح، وأمينة خليل.

وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "ضي"، الذي يريد أن يحقق حلمه عبر محافظات مصر، مصطحباً أسرته المفككة، ومدرسة الموسيقى، وصوته الساحر في رحلة، بدون أموال أو سيارة أو وسيلة اتصال، والأهم من دون يقين من قدرته على الوصول إلى ما يريد تحقيقه، وتتوالى الأحداث.

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