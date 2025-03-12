مسلسل فهد البطل الحلقة 11.. إطلاق الرصاص على أحمد العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "فهد البطل" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث بدأت الحلقة بطرد توفيق التمساح (محمود البزاوي) لفهد (أحمد العوضي) من العمل عنده بسبب المشاكل التي تسبب بها من غلاب (أحمد عبد العزيز) عندما تواجد معه في الصعيد، وفى نفس الوقت يتفق ريكو (عصام السقا) مع راوية (كارولين عزمي) على خطبتها من أخيها فهد.

انكشاف أمر آسيا بعد دخولها المستشفى بسبب الإجهاض

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وفى نفس الحلقة تقرر آسيا (يارا السكري) إجهاض الجنين الذي حملت به، بسبب رفض والده ضياء (محمد مهران) الاعتراف به، وأثناء إجرائها عملية الإجهاض تتعرض لنزيف داخلي وتصبح بين الحياة والموت، ليتم الاتصال بوالدها وشقيقها نادر (حمزة العيلي) والكشف عن أمرها لهما وسط صدمة كبيرة من والدها بعدما علم أنها حامل من ابن عدوته المعلمة فايزة (لوسي).

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وخلال أحداث الحلقة تحاول كناريا إعادة العلاقة مع فهد وتذهب لمنزله مرة أخرى لتعتذر له وتؤكد على حبها الكبير له، وبدأ فهد يستمع لها بعدما كان رافضاً مقابلتها من الأساس، ويأتي طليق كناريا (مجدي بدر) ويدخل في مشاجرة مع فهد الذي يضربه ويطرده من الحارة، وبعد ذلك جاء رجل ملثم على دراجة نارية ويطلق الرصاص على فهد وتأتي الرصاصة في كفته وينجو منها.

فهد يصفع أخته راوية بسبب ريكو

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وعلى الجانب الآخر في الصعيد، يقرر غلاب (أحمد عبد العزيز) إثارة الفزع في قلب زوجته وفاء (صفاء الطوخي) بسبب بحثها وراء مقتل زوجها واختفاء أطفالها الذي حدث من سنوات طويلة، فيأخذها إلى الصحراء ويجعلها تشاهد جثة كبير المطاريد الذي ذهبت له لتسأله عن أبنائها، وينتقل المشهد إلى فهد الذي يرفض خطبة أخته راوية لصديقه ريكو لرغبته في تزويجها شاباً أفضل، لتتدخل راوية وتعنف العوضي على رفضه ليصفعها على وجهها.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمودالبزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزةالعيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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