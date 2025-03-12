شاهدوا.. صدقي صخر يكشف كواليس مسلسل النص

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - شارك الفنان صدقي صخر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسل "النص".

كواليس النص

ظهر في الصور صناع العمل أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، وغيرهم من صناع العمل خلف الكاميرا، وتميزت الأجواء بالطابع المرح بين كافه صناع العمل.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأشادوا بصناع العمل، خاصة وأن مسلسل النص يتميز بأجواء مختلفة عن باقي الأعمال الدرامية، حيث تدور أحداثه في أجواء تعود لأكثر من 100 عام.

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قصة وأحداث العمل

يعود بالزمن لما يقرب من 100 سنة إلى الوراء وتحديداً في الثلاثينيات، حيث عبد العزيز النص (أحمد أمين) يعمل نشالاً محترفاً ولكنه يتوب عن هذه العمليات الاجرامية ويقرر تكوين فريقاً من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل تلعب دورها أسماء أبو اليزيد، وضابط يدعى الصاغ مرعي، من أجل مقاومة الاحتلال الإنجليزي ويصبح النص زعيماً للمقاومة الشعبية ويتحول إلى بطل شعبي في النهاية.

"النُّص" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.

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