خاص لـ الخليج 365 مريم حسين: متواجدة بعلوم الأولين برمضان وهذه الأعمال التي أتابعها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - تحدثت الفنانة مريم حسين أثناء تواجدها بإطلاق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية في المملكة يوم الأحد بحضور تركي الشبانة، ونخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين والدراميين في المملكة، عن عملها الرمضاني الذي يُعرض الآن، وقالت لسيدتي: "جديدي في الموسم الرمضاني 2025 هو مشاركتي ببرنامج "علوم الأولين" وهذه ليست السنة الأولى التي أشارك بها بل السنة الثالثة على التوالي" وهو يُعرض على التلفزيون السعودي الساعه 8 مساء، موجودة على منصة شاهد، وشاركت في 6 حلقات من أصل 8 حلقات. وسعيدة جداً بردود الفعل على العمل".

نشاطات قادمة لمريم حسين

وعن نشاطاتها القادمة قالت مريم حسين: "بمشيئة الله بعد العيد أستعد لتجربة سينمائية جديدة عبارة عن فيلم سينمائي، وهي بطور التحضير وقريباً سيعرض، لا أستطيع إعطاء تفاصيل أكثر عنه الفترة الحالية، ولكن أعدكم بالتفاصيل لاحقاً بإذن الله، وكان من المقرر عرضه بمهرجان الأفلام الذي سيقام في أبريل لكن تأجل لظروف خاصة".

أما عن الأعمال التي تابعتها مريم حسين برمضان فقالت: "كممثلة لابد أن أتابع الأعمال التي تُعرض خلال الموسم الرمضاني، ولكن لأنني كنت مشغولة بفعالية بالأحساء انتهت قبل أيام وتواجدت الآن بالرياض، تابعت القليل من الأعمال حيث شاهدت مشاهد من مسلسل "شارع الأعشى"، وأعجبني العمل كثيراً ما شاء الله جميل جداً، أيضاً سأتابع مسلسل "معاوية"، وأنا مغرمة ومعجبة بالأعمال التاريخية، كذلك شاهدت مسلسل "ليالي الشميسي" لأني من فانز ريم عبدالله أكيد سأشاهد العمل"، وأكملت: "ولم يفتني أن أشاهد عمل فناننا الكبير عبد المحسن النمر؛ حيث شاهدت مسلسل عابر سبيل".

برنامج علوم الأولين بموسمه 6

" هو برنامج يروي قصصاً وأمثالاً من الموروث السعودي بمشاهد درامية قُدمت على مدى 5 مواسم، والآن يتم تصوير الموسم السادس منه، وهو يجسد قصص التراث الشعبي والأبيات الشعرية والأمثال المتنوعة بهدف التذكير بالمبادئ والقيم والأخلاق وعلوم الأولين والسابقين قديماً.

شارك في مواسمه عدد من الفنانين منهم الفنانة أسماء الحسن، زارا البلوشي، مروة محمد، مريم حسين، عبدالعزيز الشمري، عيد سعد، محمد الزهراني، حصة البلوشي، فواز الجاسر، لولو عبدالعزيز، نيرمين محسن، أغادير السعيد، عيد سعد، عجيبة الدوسري، إبراهيم الرويشد، نوف العبدالله، عبدالعزيز السيف، بندر الحارثي، بالإضافة إلى آخرين.

مسلسل "شارع الأعشى"

مسلسل "ليالي الشميسي"

مسلسل "عابر سبيل "

"شارع الأعشى" من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، بالإضافة إلى آخرين."ليالي الشميسي" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد لطفي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان عبداﻹله السناني، ريم عبدالله، عبدالعزيز السكيرين، أحمد شعيب، تركي اليوسف، عبدالرحمن الخطيب، عجيبة الدوسري، هبة الحسين، عبدالرحمن نافع، سلطان النفيسي، عبدالله الحمادي، مريم عبدالرحمن، ومحمد الكنهل."عابر سبيل" من إخراج حسين الحليبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، وليلى عبدالله.

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