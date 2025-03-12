أسامة المزيعل يُعلن عن مسرحية غسيل ممنوع من النشر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - اعلن الفنان أسامةالمزيعل عن استعداده لعرض مسرحيته الجديدة "غسيل ممنوع من النشر"، وأن موعدها سيكون خلال عيد الفطر. ونشر بوستر المسرحية وكتب: "مسرحية غسيل ممنوع من النشر، توكلنا على الله.. تم فتح شباك التذاكر لأول أيام عيد الفطر المبارك على مسرح جمعية شرق التعاونية، بطولة مبارك المانع، أسامةالمزيعل، بشارالجزاف، غديرالسبتي، مشاري المجيبل، شملان المجيبل، نورةالعميري، ناصرالدوب، تأليف ناصر كرماني، تغريدالداود، إخراج يوسف البغلي".

آخر أعمال الفنان أسامةالمزيعل

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وكانت آخر أعمال الفنان أسامةالمزيعل مسرحية الرجاء عدم الإزعاج وعُرضت على خشبة مسرح دار المهن الطبية، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف "محمد" ومن بطولة الفنان، هبةالدري، محمدالحملي، جمال الشطي مشاري المجيبل، شملان المجيبل. ومسرحية (جريمة في العاصمة)، بطولة مبارك المانع،، بشار الجزاف، مشاري المجيبل، شملان المجيبل، إبراهيم الشيخلي، غادةالكندري، مشعل المجيبل، أسرارالدوسري، راشد محمد، إعداد وإخراج أشرف عبدالباقي، تصميم الأزياء وإشراف فني جاسم خريبط، إشراف عام محمد راشدالحملي على مسرح الشيخ دعيج الخليفة الصباح".

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