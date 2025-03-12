الملك تشارلز يمارس الإسعافات الأولية أثناء زيارته للكلية الملكية للتمريض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - خلال زيارته التي قام بها للكلية الملكية للتمريض في لندن للاحتفال بتخريج الدفعة الألف من طلاب التمريض، تولى الملك تشارلز تجربة إنقاذ مريض عن طريق إجراء تجربة للإنعاش القلبي الرئوي، كنوع من إصقال مهاراته في الإسعافات الأولية.

الملك تشارلز يُجري إنعاشاً قلبياً رئوياً

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قام الملك تشارلز بنوع من أنواع الإسعافات الأولية، عن طريق الضغط على صدر دمية، كنوع من أنواع التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، وأثناء قيامه بذلك قال مازحاً: "على الأقل لم أكسرها".

هذا وقد وصف الملك البالغ من العمر 76 عاماً، إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بأنه مُرهق، وسُمع وهو يسأل "كم عدد" الضغطات قبل أن يصل إلى 28 من أصل 30 ضغطة على الصدر. ويُمكن رؤية إحدى الطالبات وهي توجه الملك في حركاته، قائلةً له: "حافظ على ذراعيك مستقيمتين، وأن تبقي كتفك فوق يديك للضغط الصحيح".

وأشار الملك لاحقاً إلى أن الإنعاش القلبي الرئوي عمل فعال، لكنه قال: "إن أصعب شيء هو تحليل ما إذا كان هذا هو ما يجب عليك فعله، أم أنه شيء آخر".

كما حضر الملك أيضاً عرضين سريرين إضافيين للإسعافات الأولية، شملت الإنقاذ من الاختناق، والوقاية من العدوى.

تدريبات تلقاها الملك تشارلز في الإسعافات الأولية

من المفهوم أن الملك تشارلز قد تلقى تدريباً على الإسعافات الأولية في السنوات القليلة الماضية، بعد أن تلقى تدريباُ في الجيش في البداية. كما أنه في الآونة الأخيرة، تلقى تدريباً في اسكتلندا على الاستجابة الأولية، وتعلم ما يجب فعله عند مواجهة متجول مصاب أثناء المشي.

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الملك تشارلز يشهد احتفالات يوم الكومنولث

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عاد الملك تشارلز إلى خدمة يوم الكومنولث لأول مرة منذ عام 2023، يوم الإثنين الماضي 10 مارس، حيث لم يتمكن الملك من الحضور في مارس الماضي حيث صادف الاحتفال بعد أسابيع قليلة من إعلان قصر باكنغهام عن تشخيص إصابته بالسرطان وبدء العلاج.

وانضم للملك تشارلز العديد من أفراد العائلة المالكة منهم الملكة كاميلا، الأمير ويليام، زوجته كيت ميدلتون التي تغيبت عن حفل العام الماضي بسبب حالتها الصحية، الأميرة آن، الأمير ريتشارد دوق غلوستر، وبيرغيت دوقة غلوستر.

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