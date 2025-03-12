أميرة الشريف تنشر صوراً لها من شارع الأعشى.. وتسأل جمهورها عن تصرفها تجاه عواطف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 مساءً - شاركت الفنانة أميرةالشريف متابعيها صوراً من كواليس مسلسل "شارع الأعشى" الذي تجسد فيه شخصية "الجازي" وسألت جمهورها ومتابعيها عن تصرف الجازي تجاه عواطف بأحداث حلقة الأمس عندما شاهدت الجازي زوجها "سعد" يخرج من منزل أسرة "عواطف" وقامت "الجازي "بالاتصال على "راشد" زوج "عواطف" وإخباره بأن زوجته لم تحضر لزيارة أسرتها بل إنها تتحدث مع رجال الحي، وعلقت وكتبت: "الجازي مرت بمراحل وصعوبات وتعثرات وضرب وتنازل وكتمان صدمتها اليوم يوم شافت سعد وعواطف أنعمى قلبها وعينها وحست بالغدر وفهمت بشكل خطأ لو انتوا محل الجازي وش بتسون".

ردود فعل متابعي المسلسل

تفاعل مع أميرة الشريف الجمهور وكتبت متابعة: "إللي عجبني إنه عواطف شافت حقيقه سعد وكيف حتى هي عاملها بطريقه وحشه"، فيما كتبت متابعه أخرى: "راح يتطلق سعد بيرجع لعواطف"، فيما كتبت أخرى: "تصرفك عجبي إنك علمتي على عواطف"، فيما كتبت متابعه أخرى: "بقولك شغله ومرة مهمة أنا جداً فخورة فيك، والله يعني مدري وش أقول أحس ضاع الكلام مسلسل توب في أكثر من دولة عربية وإنتي تمثلين السعودية بشكل جداً جميل ومحترم، أتمنى لك كل خير ويارب أشوفك من نجاح لنجاح وأنا معك أدعمك وأحبك"، فيما كتبت أخرى: "ليش حكيتي لراشد عن عواطف ما حبيت يا لجازي"، وكتبت متابعه أخرى: "أبدعتي يا أميرة بس علمتي على عواطف"، وكتبت متابع: "تذكرون يوم "عزيزه" قالت "الجازي" القطو ياكل عشاها؟ الحين هي إللي تعشت على "عواطف" ههههه".

قد ترغبين في معرفة أميرة الشريف تسأل جمهورها عن انطباعهم لحلقتين من شارع الأعشى والجمهور يتفاعل

مسلسل "شارع الأعشى"

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" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، بالإضافة لآخرين.

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