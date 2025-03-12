شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يظهر ضمن أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات لـ علي ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم أحمد حاتم ضمن أحداث فيلم "الصفا الثانوية بنات" وقد قام بتصوير مشاهده ضمن أحداث العمل الذي تجمعه بأبطال الفيلم مؤخراً وسط أجواء من الحب والبهجة بين طاقم العمل.

فيلم الصفا الثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في اطار كوميدى ويجسد على ربيع في أحداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وكان على ربيع قد صور يومًا فى أحداث فيلم جديد ثان بعنوان الساحل الشرير ويشارك فى بطولته أوس أوس وميرنا جميل وهالة فاخر ويخرجه عمرو صلاح، وذلك قبل ايقافه لحين الانتهاء من فيلم الصفا الثانوية بنات، خاصة أنه مرتبط موعد عرضه.

وقدم على ربيع آخر أعماله فى السينما، فيلم "عالماشى" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وشارك في بطولته كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت وضيف الشرف مصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم "عالماشى" دارت أحداثه حول هادي هادي عبد الهادي (علي ربيع) الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم، وفي رحلته يقابل آية سماحة التي تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.