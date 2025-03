شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لعلاقة كيم ساي رون وكيم سو هيون.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأكيد انتحار الممثلة الكورية الجنوبية كيم ساي رون في منزلها يوم 16 فبراير الماضى، عن عمر يناهز 24 عامًا، وكشفت تسريبات حديثة لشخص يدّعي أنه أحد أفراد عائلتها على قناة يوتيوب أن كيم كانت على علاقة سرية مع الممثل كيم سو هيون، الذي يكبرها باثني عشر عامًا، لمدة ست سنوات منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وقد أثار هذا الكشف اهتمامًا واسعًا على الإنترنت.

وُرد أن كيم ساي رون نشرت صورة على إنستجرام تُظهرها وهي تتبادل القبلات مع كيم سو هيون، لكنها سرعان ما حذفتها، وبعد ذلك، انضمت إلى شركة الإدارة التي أسسها كيم سو هيون، حيث عملت بدون أجر.

وفي عام 2022، وبعد أن واجهت كيم عواقب وخيمة جراء حادث قيادة تحت تأثير الكحول، ورد أن كيم سو هيون دفعت 700 مليون وون كوري لتسوية مطالباتها بالتعويض دون توقع سدادها، ومع ذلك، في عام 2024، تلقت كيم ساي رون إشعار قرض يطالب بإعادة الأموال.

هذا الصباح، سُرّبت صورة للثنائي، رغم جهود وكالة كيم سو هيون، الحائزة على الميدالية الذهبية، لدحض هذه الادعاءات، نشرت وكالة "غارو سيرو ريسيرش" صورًا حميمية للزوجين خلال بث مباشر، مدّعيةً امتلاكها أكثر من مئة صورة ذات صلة، ومؤكدةً أنها ستواصل متابعة الأمر حتى يعتذر كيم سو هيون علنًا.

كما أعلنت صفحة معجبين بارزة، تضم 460 ألف متابع، أنها ستتوقف عن متابعة كيم سو هيون، ناشرةً رسالة وداعٍ جاء فيها: "وداعًا للممثل الذي كنت معجبًا به يومًا ما!".



كيم ساي رون وكيم سو هيون

وكانت أثارت وفاة الممثلة الكورية الجنوبية كيم ساى رون عن عمر ناهز 24 عامًا حالة من الحزن على نطاق واسع، وأشعلت جدلاً حول التدقيق العام المكثف الذى يواجهه المشاهير فى البلاد، وخاصةً عبر الإنترنت.

وذلك بعدما تم العثور على كيم، الممثلة الشهيرة المعروفة بدورها فى فيلم "The Man from Nowhere" لعام 2010، ميتة فى منزلها فى سيول يوم الأحد الماضى من قبل أحد الأصدقاء.

استشهد البعض بوفاة مغنيتى البوب الكورى سول لي وجو هارا في عام 2019 ووفاة ممثل مسلسل "Squid Games" لي سون كيون في عام 2023 بينما دعوا إلى تغيير ثقافة "القاسية وعدم التسامح" تجاه المشاهير.

وقالت صحيفة هانكوك إلبو إن وسائل الإعلام في البلاد كانت جزءًا من المشكلة، معربة عن أسفها لأن بعض المنافذ استمرت في استغلال كيم للحصول على نقرات حتى بعد وفاتها، باستخدام عناوين استفزازية تسلط الضوء على صراعاتها الماضية.