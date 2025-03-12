موعد عرض أولى حلقات مسلسل منتهي الصلاحية لـ محمد فراج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 01:19 مساءً - يترقب قطاع كبير من الجمهور انطلاق أولى حلقات مسلسل "منتهي الصلاحية"، لاسيما وأنه يُعد أول بطولة مطلقة للفنان محمد فراج في موسم مسلسلات رمضان 2025، كما أنّ العمل يناقش قضية تهم قطاع كبير من الشباب.

الجمعة.. انطلاق أولى حلقات "منتهي الصلاحية"

قصة وأبطال المسلسل

كشف المنتج عبد الله أبو الفتوح عن عرض أولى حلقاتلـ محمد فراج، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة الموافق 14 رمضان، عبر قناة "إم بي سي مصر" ومنصة "شاهد"، حيث يأتي بدلًا من مسلسل "أشغال شقة" الذي سينتهي مساء غداً الخميس، إذ أنّ كلّ منهما مكوّن من 15 حلقة.تدور أحداثحول "صالح" الموظف الذي يخسر وظيفته في أحد البنوك، وتنفصل عنه زوجته، وتشهدعلاقته بابنته الوحيدة توترًا كبيرًا، يجد خلاصه في القمار الإلكتروني، مقتنعًا بأنه طريقه لإستعادة كل شيء، لكن رهانه الأخير يقوده إلى منزلق خطير يغير حياته إلى الأبد.

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد فراج، كلّ من: ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، وغيرهم من الفنانين. والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية. إخراج تامر نادي. ومن إنتاج عبدالله أبوالفتوح.

نجاح كبير لـ"أشغال شقة جدًا"

يذكر أنّ مسلسل "أشغال شقة جدًا" حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، طوال فترة عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، حيث تزداد معاناة "الطبيب الشرعي حمدي" والذي يُجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وزوجته "الإعلامية ياسمين" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي، محمد عبد العظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، انتصار، آية سماحة ويأتي المسلسل من تأليف: خالد وشيرين دياب ومن إخراج خالد دياب.

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