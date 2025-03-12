انتهاء تصوير مسلسل ولاد الشمس بالتزامن مع عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 01:19 مساءً - انتهى المخرج شادي عبد السلام، من تصوير مسلسل "ولاد الشمس" بطولة الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي، بشكلٍ كامل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع عرضه على التلفزيون، حيث يُعرض على مدار النصف الأول من رمضان 2025.

احتفال أبطال العمل بانتهاء التصوير

ونشر المنتج الفني هاني عبد الله، عبر حسابه على "فيس بوك"، صورًا من كواليس المسلسل مع نهاية آخر يوم تصوير، جمعته بالثلاثي محمود حميدة، أحمد مالك وطه دسوقي، ومجموعة من صُنّاع العمل خلف الكاميرات، وعلق عليها بقوله: "الحمد لله، فركش، شكرًا للجميع.. ممثلين وفنيين على مجهودكم العظيم".

تفاصيل أزمة في كواليس "ولاد الشمس"

تفاصيل مسلسل "ولاد الشمس"

في الأيام القليلة الماضية، أُثيرت أزمة داخلبسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث بعثت نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، رسالة إلى صُنَّاع العمل، مشيرة إلى استعانة أغنيتي "الشمس غرقت" و"بقرة حاحا"، من دون الحصول على إذن مُسبق منها، أو الإشارة إلى اسمه على تتر المسلسل، قائلة: "همواخدين شغل أبويا ولا حتى قايلين اسمه ليه؟! واخدين إذا الشمس غرقت مرتين وبقرة حاحا. طبعاً هم ما كلموناش أصلاً يستأذنونا. بس طب على الأقل الأغاني دي لها صاحب مش تراث مجهول المؤلف"، لتعلن فيما بعد إنهاء الأزمة، بعد تواصل الشركة المنتجة معها.يُذكر أن أحمد مالك يظهر خلال أحداثفي دور "ولعة"، بينما يُجسد طه دسوقي شخصية "مفتاح"، يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم ""، ويُديرها الفنان محمود حميدة، الذي يُجسد شخصية "مجدي"، ويُمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالفة للقانون.

محمود حميدة، يُجبر "ولعة" و"مفتاح" على أن يعملا لصوصاً لصالحه، وذلك رغماً عنهما، ولا سيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر؛ إذ إن العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات؛ كون كلٍّ منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.

وخلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، يحاول أحمد مالك وطه دسوقي، الإطاحة بمحمود حميدة "مجدي" من دار الأيتام، فهل ينجح مُخططهما أو سيتم إحباطه؟ وذلك وسط العديد من الصعوبات والتحديات في إطار يمزج بين الإثارة والتشويق.

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أبطال المسلسل

مسلسل "ولاد الشمس" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

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