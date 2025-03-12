آسر ياسين يكتشف حقيقة مي عز الدين في قلبي ومفتاحه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 01:19 مساءً - شهدت الحلقة الماضية من مسلسل "قلبي ومفتاحه " أحداث صادمة ستؤثر على علاقة آسر ياسين ومي عز الدين، وذلك بعدما علم طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها السابق الذي يقوم بدوره دياب.

صدمة آسر ياسين في مي عز الدين

التقىبابنة خاله، وسألته عن طبيعة علاقته بميار التي تقوم بدورها مي عز الدين، وذلك بعدما رأتهما معاً خلال تواجده في السجن، وروت له أنها انفصلت عن زوجها 3 مرات ويبحثان عن محلل لتعود علاقتهما لما كانت عليه.

هنا شعر آسر ياسين بصدمة كبيرة عندما علم أنه من الممكن أن تكون مي عز الدين تقوم باستغلاله لتحقيق هدفها، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة لقاء صادم بينهما.

تفاصيل مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يُذكر أنتدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

إقرأي أيضاً.. مسلسل إش إش.. القصة والممثلين ووقت العرض

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».