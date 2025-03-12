ديفيد أميس يكشف تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - كشف نجم مسلسل "هوليوكس"، ديفيد أميس، أنه نُقل إلى المستشفى على وجه السرعة بعد استيقاظه وهو في حالة "عذاب شديد".



لعب أميس دور "كارتر شيبارد"، المدير المؤقت للمدرسة، في المسلسل من عام 2023 إلى عام 2024، وشارك خبرته الصحية مع متابعيه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

نشر ديفيد صورة لذراعه وهو موصول بشاشات المراقبة في المستشفى، وكتب: "لم أكن أخطط لبدء يومي بالاستيقاظ في حالة عذاب شديد مع احتمال وجود حصوات في الكلى. ولكن ها نحن ذا".

سبق لديفيد أن لعب دور دومينيك كوبلاند في المسلسل الدرامي الطبي "هولبي سيتي"، لذا فهو ليس غريبًا على أجواء المستشفى.