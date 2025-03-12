بوراك أوزجيفيت وتعاون مع ممثلين مصريين؟

ميرنا وليد - بيروت - تداولت عدة صفحات خبر مفاده ان النجم التركي بوراك أوزجيفيت سيكون ضيف شرف في فيلم The Seven Dogs الذي يضم الممثلين أحمد عز وكريم عبد العزيز من انتاج : هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، والمقرر عرضه في عيد الأضحى.



على صعيد آخر كانت قد شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان، الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها برفقة زوجها بوراك أوزجيفيت وولديهما، وهم يستمتعون بوقتهم على الثلج.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور، معبرين عن محبتهم للعائلة السعيدة.

