نيكول سابا تتعرض للتهديد بسبب "وتقابل حبيب" وياسمين عبد العزيز تتفاعل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو عفوي لأحد متابعيها، ظهر فيه طفل وهو يعلق على أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.



وظهر الطفل في الفيديو وهو يتفاعل مع أحداث المسلسل بحماس، إذ هدد "رقية" التي تؤدي شخصيتها الفنانة اللبنانية نيكول ساب، كما يؤكد دعمه لـ "ليل" (ياسمين عبد العزيز)، وذلك بعد المشاكل الواقعة بين الشخصيتين بسبب اكتشاف ليل خيانة زوجها لها وزواجه من رقية.

وقال الطفل في مقطع الفيديو: "على قد ما أنا فرحان انك ضربتي رقية بس مش عارف بكرا حيصل معك ايه. انا شايل همك ابعتيلي العنوان وما تخافيش يا ليل أنا حبعتلك عيلتي، والمنطقة كلها لأن عائلة أبو العزم شريرة قوي. أما رقية الفرحانة بشعرها انا مش لح نتفوا أنا لح احرقوا ابعتيلي بس العنوان".

وبدورها تفاعلت ياسمين مع مقطع الفيديو، وقائلة: "يا روحي ياعسل"، بينما علقت نيكول على الفيديو بتعليق طريف قالت فيه: "تعال وأنا راضية يا عسل انت".